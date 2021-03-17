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EGM'den 55 ilde POS cihazı ve çek-senet tefeciliği operasyonu!

17 Mart 2021 Çarşamba - 12:07 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 12:19

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca 55 ilde 333 adrese eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliği operasyonu düzenlendi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı  koordinesinde,  55 ilde 333 adreste eş zamanlı "tefecilik" operasyonu düzenlendi.
 
Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda, "POS cihazı ile tefecilik  ve çek-senet tefeciliği" yaptıkları belirlenen ve uzun süredir KOM ekiplerince  takip edilen 317 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.
 
232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda  çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartı, uyuşturucu madde ve  ruhsatsız silah ele geçirildi.
 
Operasyonların halen devam ettiği, tefecilik suçuyla mücadelenin  kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
 

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