EGM bekçi alımı ne zaman? EGM bekçi alımı başvuru formu ilan edildi mi? (400 bekçi alımı yapılacak)

EGM bekçi alımı ne zaman? 1 Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru tarihleri ve şartları nelerdir? Polis Akademisi tarafından İstanbul'da 400 kişilik bekçi alımı yapılacağının duyurulmasının ardından en çok araştırılan sorulan başını çekiyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği görevini üstlenmek isteyen adaylar bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. Peki, 2020 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçi alımı şartları belli oldu mu?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak olan bekçi alımı detayları merak ediliyor. İstanbul ili özelinde yapılacak olan 400 bekçi alımı başvuru şartları ve bekçi alımının hangi semtler için olacağı ve kaç kişi yapılacağının detaylarını araştırılıyor. Bekçi alımı 2020 hakkında merak edilenler…

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Bekçi alımı şartları için detayların önümüzdeki günlerde yayımlayacak ilan ile duyurulacak, mülakat ve sınav tarihleri hakkında bilgilendirilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak koşulları aranıyor.