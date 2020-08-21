EGM 400 bekçi alımı yapılacak! 400 bekçi alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır 2020? 400 bekçi alımı şartları…

EGM 400 bekçi alımı yapacağını duyurdu. EGM duyuruda 2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu başlığıyla 400 bekçi alınacağı bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulan ilanda 400 bekçi alımı şartları ve başvuru detayları da paylaşıldı. İşte EGM bekçi alımı şartları ve EGM bekçi alımı 2020 ilan detayları…

EGM en az lise mezunu 400 bekçi alımı yapacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı ilanı bekleyenlere müjdeli haberi verdi. Bekçi alımı ile ilgili yapılan duyuruda, "7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri yer aldı. EGM 400 bekçi alımı şartları nelerdir? 400 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

400 ERKEK BEKÇİ ALINACAK

EGM Bekçi alımı ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, ‘’7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.’’ İfadesini kullandı.

EGM bekçi alımının ne zaman yapılacağına dair duyuruda bir bilgi paylaşılmadı.

BEKÇİ ALIMI 2020 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartlar aranır.

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şarttır.

ATAMA VE ADAYLIK SÜRECİ

Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş bulunanlar emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayı ile aday memur olarak atanırlar.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan fazla olamaz. Adaylık süresi içerisinde en az üç ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilir.

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanlarla hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayı ile kesilir.