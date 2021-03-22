22 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.388 -9.23 EURO 9,4420 9.91
USD 7,9190 9.78 ALTIN 441,520 9.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

EGM: 39 ildeki Nevruz etkinliğine 125 bin kişi katıldı

DHA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 12:34 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 12:34

Emniyet Genel Müdürlüğü, 39 ildeki 66 nevruz etkinliğine 125 bin 288 kişinin katılım sağladığını açıkladı.


EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Nevruz Bayramının etkinliklerle kutlandığı bildirildi. Paylaşılan görselde ise 2018'de 68 ildeki 116 etkinliğe 112 bin 104, 2019'da 67 ildeki 156 etkinliğe 214 bin 633 kişinin katıldığı anımsatıldı.
 
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılmayan etkinliğin bu yıl huzur ve güven ortamında gerçekleştiği kaydedildi. 39 ildeki 66 nevruz etkinliğine 125 bin 288 kişinin katılım sağladığı kaydedildi. Ayrıca, kanuna aykırı hareket eden kişiler ile ilgili yasal işlem yapıldığı belirtildi.
 

ETİKETLER

Emniyet EGM Nevruz Nevruz etkinliği
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.