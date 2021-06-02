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EGM 2021 yılı atama sonuçları açıklandı! İşte Polis tayin sonuçları 2021 ve EGM atama listesi!

02 Haziran 2021 Çarşamba - 7:36 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 7:36

Emniyet Genel Müdürlüğü 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. Peki, 2021 polis tayin listesi yayınlandı mı? İşte polis tayin sonuçları ve EGM atama listesi!


Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, 2021 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği açıklandı.
 
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda; 1inci bölgeden 2nci bölgeye 10 bin 329 personelin, 2nci bölgeden 1inci bölgeye 10 bin 845 personelin, 2nci bölgeden 2nci bölgeye 352 personelin atama işlemleri yapılmıştır. Ayrıca 1inci bölgedeki 30 bin 915, 2nci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere toplamda 37 bin 199 personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir" denildi.
 

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