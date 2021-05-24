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EGM 2021'de 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis alacak

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 18:09 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 18:10

2021 Polis alımı var mı? EGM Polis memuru alımı yapacak mı? Üniversite mezunu Polis alımı ne zaman? soruları kariyerini polis olarak devam etmek isteyen ve polis olma hayali kuran binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izni dağılımına göre 2021 yılında 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis memuru alacak. İşte detaylar...


2021 yılı polis alımları binlerce adayın gündeminde... 2021 yılı Şubat ayında kamu kurum kuruluşlarının atama izinleri için ilk karar alınmıştı. 17 Mayıs 2021 tarihinde ilaveten bir atama izni kararı daha alındı.
 
 
2021 YILINDA POLİS ALIMI VAR MI? 
 
17 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü için belirlenen atama izninin 11.837 adedi Komiser Yardımcısı ve Polis Memuru kadrolarına yapılacak atamalar için kullanılabilecek. memurlar.net'in haberine göre, 2021 atama izni kararnamesinde "tahsis edilen atama izinlerinin açıktan veya nakil suretiyle" kullanılabileceği belirtiliyor.  Dolaysıyla komiser yardımcısı alımının açıktan alım şeklinde olacağı, meslek içinden komiser yardımcısı alımının atama izni sınırlamasına tabi olmadığı belirtiliyor. 
 

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