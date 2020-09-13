13 Eylül 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.103 0.33 EURO 8,8630 0.65
USD 7,4770 0.37 ALTIN 466,870 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Eğlence mekanında yine aynı manzara!

DHA |  13 Eylül 2020 Pazar - 11:55 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 11:55

Bebek'te bir açık hava eğlence mekanında, sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü. Mekana gelenlerin yanyana oturup mesafesiz şekilde müzikle dans ederek eğlenmeleri ve bazı garsonların ise maskeyi burunları açık halde kullanarak hizmet etmeleri dikkat çekti.


Açık hava eğlence mekanında görevliler dışında eğlenmeye gelen hiç kimsenin maske takmadığı görüldü. Mekanda hizmet eden bazı garsonların ise maskeyi, burunları açık şekilde taktılar. Yüksek sesli müzikle dans eden çok sayıda kişinin yanyana mesafesiz şekilde oturdukları görülürken, bir kişinin motosiklet kaskı takılı şekilde şekilde eğlenmesi dikkat çekti.  

ETİKETLER

bebek eğlence mekanı müzik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.