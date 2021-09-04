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Eğlence mekanında skandal istismar! 2 kişi gözaltına alındı

DHA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 17:53 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 17:53

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 11 yaşındaki çocuğa zorla içki ve nargile içirdiği iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.


Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda, dün saat 14.00 sıralarında, ortaokul öğrencisi A.D, dayısı B.D. ve U.E.C. ile birlikte kafe bara gitti.
 
GÖZALTINA ALINDILAR
 
Burada, iddiaya göre B.D. ile U.E.C., A.D.'ye zorla içki ve nargile içirdi. O anlar, bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
 
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.D. ve U.E.C.'yi gözaltına aldı.
 
 
İŞLETMEYE PARA CEZASI KESİLDİ
 
İşletmeye ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesine uyarınca 3 bin 469 lira para cezası kesildi.
 
Emniyetteki işlemleri sonrası 2 şüphelinin serbest bırakıldığı bildirildi. 

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Aydın içki çocuk istismarı
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