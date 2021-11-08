Eğlence mekanında silahlı hesaplaşma! Savaş gibi

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ergün Sokak’taki bir eğlence mekanında, önceki gün iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, çoğu tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralanan 8 kişi ise tedavileri için ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, 12 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirdi. Toplam 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.