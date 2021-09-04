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Eğlence mekanında rezalet görüntüler! 11 yaşındaki çocuğa...

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA) |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 17:52 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 17:52

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 11 yaşındaki A.D.'ye zorla içki ve nargile içindiği iddia edilen dayısı B.D. ile U.E.C. gözaltına alındı.


Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarında, dün saat 14.00 sıralarında, ortaokul öğrencisi A.D, dayısı B.D. ve U.E.C. ile birlikte kafe bara gitti. Burada, iddiaya göre B.D. ile U.E.C., A.D.'ye zorla içki ve nargile içirdi. O anlar, bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.D. ve U.E.C.'yi gözaltına aldı. İşletmeye ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282nci maddesine uyarınca 3 bin 469 lira para cezası kesildi. Emniyetteki işlemleri sonrası 2 şüphelinin serbest bırakıldığı bildirildi.
 

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Aydın Kuşadası nargile
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