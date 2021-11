Eğlence mekanında görünce ortalık karıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Olay, ekim ayında, Osmangazi ilçesi Kültürpark'taki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Arkadaşıyla eğlence merkezinde eğlenen Burcu Can Eşmen'in, yanına hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı Emre Özer geldi. İddiaya göre Özer, tartıştığı Eşmen'i, kalabalığın arasından zorla çıkartıp, kapının önünde bekleyen tanıdığı Ozan B.’nin kullandığı aracın arka koltuğuna bindirip, uzaklaştı. Bu sırada, Emre Özer tarafından defalarca dövüldüğü öne sürülen Burcu Can Eşmen, aracın kapısını açıp inmeye çalıştı ancak Özer izin vermedi. Eşmen'in yardımına, Nilüfer ilçesinde, trafik ışıklarının olduğu yerde aracın duraklaması sonucu çığlığını duyan vatandaşlar yetişti. Otomobili durduran sürücü Ozan B. ile Emre Özer kaçarak uzaklaşırken hastaneye kaldırılan Burcu Can Eşmen ise darp raporu aldı.