EGLD kurucusu Lucian Mincu’nun kasım ayına işaret etmesi EGLD coin hakkında yapılan araştırmaların artmasına neden oldu. Peki, EGLD coin nedir?

Elrond (EGLD) kendisini yeni internet ekonomisi, merkezi olmayan uygulamalar ve kurumsal kullanım için bir blok zinciri platformu olarak tanımlıyor. Peki, EGLD coin nedir? EGLD kurucuları kimdir, Elrond (EGLFD) coin detayları…

EGLD COİN NEDİR?

EGLD coin olarak da bilinen Elrond, iki temel unsuru kullanarak güvenlik, verimlilik, ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik sağlamaya odaklanan yüksek verimli bir genel blok zinciridir. İşte, EGLD coin hakkında detaylı bilgiler

Elrond'un test ağı zaten yayında ve 5 saniyelik gecikme süresi ve minimum maliyetle (5 parçaya dayalı olarak) 10K TPS'ye kadar işleyebilir. Proje, programlanabilir para ve dApp'lerin kolay dağıtımı için bir platform olmayı ve böylece açık, izinsiz, sınırsız, küresel olarak erişilebilir bir internet ekonomisinin bel kemiği olmayı hedefliyor.

Elrond'un hedefi, gerçek dünya kullanım durumlarında verimli ve rekabetçi dApp kullanıcı deneyimleri sağlayan yüksek verim, hızlı işlem hızı ve düşük işlem maliyeti platformu olmaktır.

Elrond, yüksek ölçeklenebilirliğinin, hızlı işlem hızının ve düşük işlem maliyetinin onu makineler arası işlemler ve IoT ekonomisi için çok uygun hale getirdiğine inanıyor.

ELROND'UN KURUCULARI KİMDİR?

Elrond, 2017 yılının sonlarında, Lucian Todea ile birlikte Beniamin ve Lucian Mincu kardeşler tarafından , endüstrinin karşı karşıya olduğu en acil sorun olduğunu düşündükleri blok zinciri ölçeklenebilirliği sorununa bir çözüm olarak kuruldu .

Elrond'dan önce Beniamin ve Lucian Mincu, Beniamin Mincu'nun CEO ve Lucian Mincu'nun baş teknoloji sorumlusu olarak görev yaptığı bir dijital varlık yatırım fonu olan MetaChain Capital'i kurdu. İkisi ayrıca, ilk madeni para teklifleri hakkında bir bilgi toplayıcı olan ICO Market Data'nın kurucu ortağıydı .

Beniamin Mincu, Zilliqa (ZIL), Tezos (XTZ), Brave ve Binance gibi projelerde erken yatırımcı olmasının yanı sıra 2014-2015 yılları arasında blockchain platformu NEM için ürün, pazarlama ve topluluktan sorumluydu . Lucian Mincu, Uhrenwerk 24, Cetto ve Liebl Systems ile çalışmış bir bilgi teknolojisi mühendisi ve güvenlik uzmanı olarak ek deneyime sahiptir.

Todea, daha önce bir yazılım inceleme ve indirme sitesi olan Soft32'nin CEO'su ve bir mobil ödeme uygulaması olan mobilPay'in ortağı olan bir seri teknoloji girişimcisidir. Aynı zamanda biyometrik teknoloji şirketi TypingDNA ve muhasebe platformu SmartBill'e yatırım yapmış bir melek yatırımcıdır.

ELROND'U (EGLD) NEREDEN SATIN ALABİLİRSİNİZ?

EGLD, Binance , OKEx , Bitfinex ve BitMax gibi kripto para borsalarından satın alınabilir . Böyle ABD doları ve Endonezya rupiahının olarak fiat para birimleri karşısında takas olabilir, örneğin cryptocurrencies Bitcoin (BTC) ve Binance Para (BNB) ve stablecoins gibi Tether (USDT) ve Binance USD (BUSD). Hem spot hem de türev piyasalarda alınıp satılabilir.