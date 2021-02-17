Eğitime ışık tutacak fikirler TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda; eğitim ve öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek çözümler üretecek genç beyinler yarışıyor.

TEKNOFEST açıklamasına göre, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katılabildiği yarışmada gençlerden prototip ürün, eğitsel yazılım, eğitsel oyun , eğitsel simülasyon ve yenilikçi teknolojiler üzerinde projeler geliştirmesi bekleniyor. Yarışmaya 28 Şubat'a kadar başvuru yapılabiliyor.

Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda, öğrenmede verimliliği en üst seviyede tutarak öğrencilerin çevrim içi veya çevrim dışı öğrenme platformlarında kullanabileceği bilgisayar destekli veya mobil kullanıma uygun çözümler üretmeleri değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda okulda edinilen bilgileri ve öğrenmeyi destekleme ve pekiştirme yapabilme için geliştirilmiş uygulamalar, anlaşılması güç konuları kolay ve etkili yöntemlerle ve bir senaryo dahilinde eğitsel yazılımlar geliştirmeleri de diğer kriterleri oluşturuyor.

Eğlenerek öğrenmeyi amaçlayan eğitsel oyunlar, fiziksel ortamda uygulanabilen deneyler, etkinlikler, dijital ortamda denemeye imkan sunan simülasyonlar, sanal ortam uygulamaları yarışmada öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Öğrencilerden belirlenmiş bir eğitim programı dahilinde ve interaktif bir şekilde uygulama yapabileceği etkileşimli içerikler gibi dijital uygulamalar geliştirmesi de bekleniyor.

İlkokul ve lise seviyesinde birincilerin 12 bin TL, ikincilerin 7 bin TL, üçüncülerin 4 bin TL, üniversite seviyesinde ise birincinin 15 bin TL, ikincinin 10 bin TL ve üçüncünün 5 bin TL ödül alacağı yarışmada dereceye girenler, ödüllerini 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.

Gençlere, kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmeleri için pek çok imkan sunuluyor

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmaları'na katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için pek çok imkan sunuyor.

Yarışmalara katılan gençler, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak "network kazanma" fırsatı yakalıyor. Projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma imkanı da sunan TEKNOFEST, gençlere parlak bir geleceğin kapılarını açıyor. Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 67 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.