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Eğitime ara verildi! İşte o iller...
Birçok ilde okullar kar sebebiyle tatil edildi. İşte peş peşe gelen eğitime ara verilen iller...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi. kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Vali Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şöyle: "Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım."