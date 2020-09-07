Eğitim ödeneği ödemeleri başlıyor! Öğretmenlere eğitim ödeneği ne kadar ödenecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 81 İl Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda her yıl öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneğinin 7 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi. Peki, Öğretmenlere eğitim ödeneği ne kadar ödenecek? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ödemeleri başladı mı? İşte MEB eğitim ödeneği ile ilgili merak edilenler...

MEB tarafından 81 İl Müdürlüğüne yazı gönderildi. MEB 'in gönderdiği resmi yazıda eğitim ödeneğinin 7 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı. Peki, Eğitim ödeneği ödemeleri başladı mı? Öğretmenlere eğitim ödeneği ne kadar ödenecek? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? İşte MEB'in eğitim ödeneği ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

MEB EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Her yıl kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin hesaplarına yatırılan eğitim ödeneğinin ödeme tarihleri belli oldu. MEB tarafından 81 ile yazı gönderildi. Her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneği 7 Eylül pazartesi gününden itibaren ödenecek.

EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.

2020 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak.