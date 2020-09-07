Eğitim ödeneği ödemeleri başlıyor! Öğretmenlere eğitim ödeneği ne kadar ödenecek?

MEB tarafından 81 İl Müdürlüğüne yazı gönderildi. MEB'in gönderdiği resmi yazıda eğitim ödeneğinin 7 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı. Peki, Eğitim ödeneği ödemeleri başladı mı? Öğretmenlere eğitim ödeneği ne kadar ödenecek? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? İşte MEB'in eğitim ödeneği ödemeleri ile ilgili merak edilenler...
MEB EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Her yıl kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin hesaplarına yatırılan eğitim ödeneğinin ödeme tarihleri belli oldu. MEB tarafından 81 ile yazı gönderildi. Her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneği 7 Eylül pazartesi gününden itibaren ödenecek.
EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?
Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.
2020 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak.
Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılmıştı. Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir. Yapılacak ödemeden binde 8 damga vergisi kesildikten sonra kadrolu öğretmenlere 1.200,32 TL net ödeme yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin ayrıca SGK kesintisi olduğundan bu öğretmenlere net olarak 1.032,28 TL ödeme yapılacak.