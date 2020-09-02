Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? MEB eğitim öğretim ödeneği ödeme tarihi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneği ödeme tarihleri belli oldu. Fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içerisinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarından sonra belirli oranlarda ödenenen eğitim öğretim ödeneği ile ilgili MEB 81 ile yazı yolladı. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar? İşte MEB eğitim ödeneği ile ilgili merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğretmenlere her eğitim-öğretim yılı başında ödenen eğitime hazırlık ödeneği ödeme tarihleri belli oldu. MEB , 81 ile yazı yolladı. MEB yazısında her yıl öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneğinin ödeneceğini açıkladı. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar? İşte MEB eğitim ödeneği ödeme tarihi...

Her yıl kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin hesaplarına yatırılan eğitim ödeneğinin ödeme tarihleri belli oldu. MEB tarafından 81 ile yazı gönderildi. Her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneği 7 Eylül pazartesi gününden itibaren ödenecek.

EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.

2020 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak.

Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılmıştı. Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir. Yapılacak ödemeden binde 8 damga vergisi kesildikten sonra kadrolu öğretmenlere 1.200,32 TL net ödeme yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin ayrıca SGK kesintisi olduğundan bu öğretmenlere net olarak 1.032,28 TL ödeme yapılacak.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK? İŞTE ÖDEME TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Bakanlık tarafından göndenilen genelgede ğöğretmenlere ödenen eitime hazırlık ödeneğinin 7 Eylül pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacağı bildirildi.