Eğitim ödeneği 2020 ne zaman ödenecek, yattı mı? Öğretmenlere kırtasiye ödeneği yatan iller belli mi?

Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatar? sorusu 2020-2021 eğitim öğretim dönemin başlaması ile öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Eğitime hazırlık ödeneği olarak bilinen kırtasiye parasının ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Öğretmenler arama motorları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. Eğitim ödeneği 2020 detayları…

Eğitim öğretim döneminin başlangıcında öğretmenlere ödenen eğitim ödeneği, 2020 – 2021 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla merak konusu oldu. Kırtasiye ücreti alacak olan öğretmenler ödemelerin yapılıp, yapılmadığını sorguluyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda eğitime hazırlık ödeneğine ilişkin bilgilere de yer verildi. Peki, eğitime ödeneği ne zaman yatar? Kırtasiye ücreti 2020…

EĞİTİM ÖDENEĞİ YATTI MI?

Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödeneği 7 Eylül tarihinden bu yana verilmeye başlandı.

Öğretmenler, 7 Eylül'den sonra hesaplarını kontrol edip, kırtasiye parasının hesaplarına yatıp yatmadığını sorgulanabilir.

Ödemeler ise il ve ilçelere göre değişiklik gösterecek olsa da bu yıl Eylül ayının ilk haftasında tüm okullardaki öğretmenlere Eğitim Ödeneği - kırtasiye yardımı ödemelerinin yapılması beklenmektedir

KIRTASİYE YARDIMI 2020 NE KADAR?

Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla 1.210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak.