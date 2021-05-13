Eğitim masraflarını karşılamayan babasına dava açtı! 'Mal varlığına el konuldu...'

Son dakika haberine göre; Antalya’da 22 yaşındaki Salih Ç. yurt dışı eğitim masraflarını karşılamayan babasına aylık 35 bin liralık nafaka davası açtı. Baba Ümit Ç. ise mahkemeye verdiği karşı dilekçede, maddi açıdan zor durumda olduğunu ve 18 yaşını geçen çocuğuna yardım nafakası yükümlülüğü olmadığını belirtti.

Antalya Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla dilekçe veren Salih Ç. babası Ümit Ç.’ye nafaka davası açtı. Salih Ç. mahkemeye sunduğu dilekçede eğitim hayatına büyük önem verdiğini ve babasının teşvikiyle yurt dışı eğitime istek duyduğunu belirtti. Avusturya’da eğitim görmek istediğini belirten Salih Ç., babası Ümit Ç.’nin buna rağmen kardeşiyle birlikte kendisini Kanada ’ya gönderdiğini belirtti. Kanada’da eğitim gördüğü sırada anne ve babasının boşandığını belirten Ç., bu süreçte babasının eğitim masraflarını karşılamadığını ve mağdur olduğunu söyledi.

İTALYA İSTEĞİ KARŞILANMAYINCA DAVA AÇTI

Kanada’daki lise eğitimini annesinin yardımı ile tamamlayıp dönen ve üniversiteyi İtalya ’da okumak isteyen Salih Ç.’nin bu isteği de babası tarafından reddedildi. Mahkemeye verilen dilekçede baba Ümit Ç.’nin iki büyük şirketin sahibi ve tek yetkilisi olduğu belirtilerek, fazlaya ilişkin masraflar saklı kalmak şartıyla 35 bin 657 lira yardım nafakası verilmesi talep edildi.

“MAL VARLIĞIMA EL KONULDU”

Baba Ümit Ç. ise avukatı Ahmet Kadir Alparslan aracılığıyla mahkemeye verdiği karşı dilekçede boşanma davası kapsamında mal varlığına ve banka hesaplarına bloke konulduğunu belirtti. Müvekkilinin ekonomik olarak çökmüş vaziyette bırakıldığını belirten avukat Alparslan, “Bu nedenle müvekkilim artık ekonomik olarak zor ve sıkıntılı günler çekmektedir” dedi.

“NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR”

Eğitim nafakası ödenmesinin şartının, eğitim hayatının devam etmesi olduğu belirtilen dilekçede, “Nafaka talebinde bulunan davası eğitime düzenli olarak devam ettiğini ispat etmelidir. Oysa davacı iki kere girdiği hazırlık sınavında dahi başarısız olmuştur. Eğitimine ara vermiştir. Ayrıca müşterek çocuk ergin olduğunda ana baba kanunun kendilerine yüklediği bu eğitim yükümlülüğünü genellikle tamamlamış olmaktadır” denildi. Salih Ç.’nin annesiyle boşanma davası sebebiyle babasına kin ve husumet beslediği belirtilen dilekçede, “Bu nedenlerle müvekkilimizin ergin olmuş çocuğuna yardım nafakası yükümlülüğü bulunmamaktadır” denildi. (Milliyet)