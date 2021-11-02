02 Kasım 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.536 -0.02 EURO 11,0910 0.14
USD 9,5680 0.33 ALTIN 550,530 0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Eğitim Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu" talebi!

02 Kasım 2021 Salı - 15:52 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 15:55

Eğitim-Bir-Sen, uluslararası standartlara uygun bir "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun çıkarılması talebinde bulundu.


Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ulus Meydanı'nda  yaptığı basın açıklamasında, öğretmenlerin itibarının artırılması, haklarının  korunması ve yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat  noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun  çıkarılmasının zorunlu olduğunu söyledi.
 
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine, "11. Kalkınma  Planı"nda ve Milli Eğitim Bakanlığının "2023 Eğitim Vizyonu Belgesi"nde yer  verildiğini belirten Yalçın, "Üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki  öğretmenlerin mesleklerini, hak ve yetkilerini koruyup geliştirecek nitelikte bir  meslek kanunu beklentisi hala karşılanamamıştır." dedi.
 
Yalçın, çıkarılacak kanunun uluslararası standartlara uygun  düzenlenmesi gerektiğini dile getirerek, kanun konusundaki beklentilerini 2018  yılında hazırladıkları "Öğretmenlik Meslek Kanunu İhtiyaç ve Öneriler" başlıklı  raporla açıkladıklarını anımsattı.
 
Meslek kanununun, öğretmelerin atamalarını, yetişme, gelişme ve  kariyer imkanlarını da içermesi gerektiğini ileri süren Yalçın, 24 Kasım'da  öğretmenlere verilecek en büyük müjdenin "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun TBMM  gündemine getirilmesi olacağını kaydetti.
 

ETİKETLER

Eğitim Bir-Sen Öğretmenlik Meslek Kanunu Öğretmenler müjde bekliyor Öğretmenlik öğretmelerin atamaları kariyer imkanlar 24 Kasım TBMM gündemiv
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.