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Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddialarına inceleme başlatıldı

AA |  12 Eylül 2021 Pazar - 21:11 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 21:11

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı.


Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, yaptığı açıklamada, Altınkum  Mahallesi'nde bulunan terfi merkezinin arıtma tesisi kurulduğundan bu yana hizmet  verdiğini söyledi.
 
Terfi merkezinin Altınkum ve İstasyon mahallelerinin tamamının  atıklarının ulaştığı sistem olduğunu belirten Gök, şunları kaydetti.
 
"Cuma günü teknik bir arızadan kaynaklı olarak 15-20 dakika boyunca  sistem çalışmamış ve sistem bölgesinde sızıntılar olmuştur. Göle bir sızıntı  yoktur. Ekibimiz en kısa sürede olay yerine giderek tamiratı yapıp 15 dakika  içinde sistemi tekrar çalıştırmıştır."
 
Öte yandan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce sızıntı iddiasına  ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.
 

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Eğirdir Gölü lağım suyu inceleme
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