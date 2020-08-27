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Eğirdir Gölü'nde can pazarı: 2 kişi boğuldu

AA |  27 Ağustos 2020 Perşembe - 21:27 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 21:27

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde, çıktıkları dubanın açığa sürüklenmesi sonucu mahsur kalan 5 gençten 3'ü kurtarıldı, suya düşen 2'si boğuldu.


Eğirdir Gölü'nün Yalvaç ilçesi sınırlarında bulunan Taşevi Plajı'nda  giden yaşları 15 ila 20 arasında değişen 5 genç, yüzmek için suya girdi. Gençler  daha sonra kıyıya yakın olan dubanın üzerine çıktı. İlerleyen saatlerde, kıyıdan  yaklaşık 200 metre uzaklaşan dubanın üzerinde mahsur kalan gençler yardım istedi.
 
Bu sırada gençlerden 2'si suya düşerek gözden kayboldu.
 
Durumu fark eden kıyıdakiler tekneyle dubadaki 3 kişiyi kurtardı, suya  düşen 2 kişiyi bulamadı.
 
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk  edildi.
 
Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, 2 kişinin cansız bedenine  ulaştı.

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Isparta genç Eğirdir Gölü
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