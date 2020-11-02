Egea ailesinin ömrü 2025’e uzadı

TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu orijinal süresi 2022 sonu olan Egea Ailesi üretim pojesinin yeni Cross modeli ve makyajlama yatırımıyla birlikte 2024 sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Eroldu şunları kaydetti:

“Yaptığımız yatırımlarla beraber Fiat ile Egea için yaptığımız anlaşmayı uzattık. 2025’te Avrupa’daEuro7 ve birçok regülasyonlar devreye girecek. Dolayısıyla biz bu güncellemeyle o noktaya kadar geleceğiz. Ar-Ge merkezimiz çok önemli. 500 mühendisiliz var, 200’ün üzerinde arkadaşımız ABD, Hindistan, Avrupa vb ülkelerdeki prrojeler için çalışıyorlar.Yani biz şu anda başka ülkelerdeki işleri de anahtar teslim alabiliriz. O yetkinliğine sahibiz.Fiat ve PSA evliliğinden bağımsız olarak da zaten kapasitemizi doldurmamız lazım. “



Yüzde 4 istihdam artışı



TOFAŞ’in 2020 sonu üretiminin 240-260 bin, ihracatının is 120-140 bin seviyelerinde olmasını öngördüklerini aktaran Eroldu, “ İhracatta kaybettiğimizi iç piyasadaki ek başarımızla telafi ettik. Eylül sonu 90 bin adet satış gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar 130-140 bin bir iç piyasa satışı olabilir.Yıl sonu toplam pazarın 750-800 bin arası tahmini yanlış olmaz” dedi. Yüzde 4 ilave istihdam yaptıklarını kaydeden Eroldu ,”3. vardiya açılmadı fakat biz pandemi sonrasında gövde hattımızı 3 vardiyaya çıkarttık. Bu yüzden de 3 vardiyaya yakın bir kapasiteyle çalışıyoruz diyebilirim” dedi. 2021’de iç pazarı bu yıla paralel şekilde öngördüklerini vurgulayan Eroldu inracatı da artırmak hedefinde olduklarını dile getirdi.





Elektriklinin maliyeti henüz yüksek



TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu 2009’dan beri Doblo’nun elektrikli 4 farklı güncel versiyonunu yaptıklarını belirterek sürekli iyileştirerek çalıştıklarını söyledi. Elektrikli modellerinin şu anda maliyet açısından satılabilir rakamlarda olmadığını ifade eden Eroldu şunları kaydetti:



“ Batarya maliyetleri belli bir süreçte 150 dolardan 60-70 dolara inecek Yalnız batarya değil elektrik motoru gibi komponentler de o eğriyi takip ettiği zaman elektrikliler 2025 yılında dizellerle aynı maliyete gelecektir. Türkiye pazarında bugünkü vergi mevzuatını dikkate alarak elektrikli versiyon için 2025 yılını öngörüyoruz. Aracı belli fiyatın üzerinde ürettiğiniz zaman niş kalır. Bunun halka yayılması 2025 ve sonrası olacaktır. Dolayısıyla elektrikli araçlarda, geniş kitlelere ulaşmayı -100 bin 200 bin 300 binlik taneli adetleri 2025-2030 arasındaki dönemde göreceğiz.”



Satışın yüzde 95’i fabrikadan



Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç da hafif ticaride geçen yıl yüzde 20-21 olan paylarını bu yıl 28’lere çıkardıklarını belirtti. Toplamda yüzde 18 paya oturduklarını vurgulayan Aytaç Türkiye’de satılan her 5 araçtan birisi grup markalarımızdan oldu” dedi. Toplam satışlarının yüzde 95’i Bursa’daki fabrikada üretildiğini kaydeden Aytaç şöyle devam etti:



“Mevcut Egea’nın üretimini 2020 sonuna kadar iç pazar için devam ettireceğiz. Geçtiğimiz günlerde başlayan Cross modelinin üretim faaliyetleri ihraç pazarları için gerçekleşiyor. İlk üretimler Kasım sonuna kadar 5 büyük pazara ihrac edilmeye devam edecek. Aralık ayından itibaren ise 5 büyük pazardan Avrupa bölge satışı başlayacak. 1 Ocak’taki emisyon ve model yılı geçişiyle beraber ise yeni Egea’nın iç pazara yönelik üretimini başlatacağız. Ülkemizde 2021 yılının Ocak ayından itibaren Egea Ailesi 4 üyeyle satışa sunuluyor olacak.”



Elektriklinin maliyeti henüz yüksek



TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu 2009’dan beri Doblo’nun elektrikli 4 farklı güncel versiyonunu yaptıklarını belirterek sürekli iyileştirerek çalıştıklarını söyledi. Elektrikli modellerinin şu anda maliyet açısından satılabilir rakamlarda olmadığını ifade eden Eroldu şunları kaydetti:



“ Batarya maliyetleri belli bir süreçte 150 dolardan 60-70 dolara inecek Yalnız batarya değil elektrik motoru gibi komponentler de o eğriyi takip ettiği zaman elektrikliler 2025 yılında dizellerle aynı maliyete gelecektir. Türkiye pazarında bugünkü vergi mevzuatını dikkate alarak elektrikli versiyon için 2025 yılını öngörüyoruz. Aracı belli fiyatın üzerinde ürettiğiniz zaman niş kalır. Bunun halka yayılması 2025 ve sonrası olacaktır. Dolayısıyla elektrikli araçlarda, geniş kitlelere ulaşmayı -100 bin 200 bin 300 binlik taneli adetleri 2025-2030 arasındaki dönemde göreceğiz.”