Ege ve Marmara'da art arda depremler gerçekleşti. AFAD'dan alınan verilere göre, saat 03:11 merkez üssü Balıkesir'de 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremden kısa süre sonra ise saat 03:44'de Kuşadası Körfezi'nde yerin 6.99 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem gerçekleşti. Depremlerin kısa zaman aralıklarında gerçekleşmesi, bölge halkında korkuya sebep oldu.
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Ege ve Marmara'da korkutan depremler
09 Aralık 2020 Çarşamba - 7:33 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 7:33