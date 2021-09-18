Ege ve Akdeniz'de başladı! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de KARARLILIK-2021 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu. Tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek KARARLILIK-2021 Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor." denildi.