Ege ve Akdeniz'de başladı! MSB duyurdu

MSB'den yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek KARARLILIK-2021 Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor." denildi.
Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek KARARLILIK-2021 Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor. pic.twitter.com/pJyTMvC61E— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2021