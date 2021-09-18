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Ege ve Akdeniz'de başladı! MSB duyurdu

18 Eylül 2021 Cumartesi - 14:46 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 14:46

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de KARARLILIK-2021 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu. Tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldı.


MSB'den yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek KARARLILIK-2021 Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik K.lığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkân ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor." denildi.

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