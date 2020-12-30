Diyabet hastaları için özel çorap geliştirildi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Marmaralı danışmanlığında, Emel Akın Meslek Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Dr. Berna Cüreklibatır Encan tarafından 3 yıl önce başlatılan "Diyabetik Ayak Komplikasyonundan Korunmaya Yardımcı Çorap" isimli doktora tezi tamamlandı.

Araştırma kapsamında, diyabet hastalığının en sık görülen komplikasyonlarından biri olan diyabetik ayak oluşumunun engellenmesi için çeşitli özelliklere sahip iplikler, çorap lastikleri ve örgü teknikleri test edildi.

EÜ Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevki Çetinkalp ve Doç. Dr. Ilgın Yıldırım Şimşir'in de dahil olduğu araştırma sonucunda, diyabetik ayak oluşumuna karşı koruyucu çorap üretildi.

Prof. Dr. Marmaralı, yaptığı açıklamada geliştirdikleri çorabı, gönüllü diyabet hastalarıyla test ettiklerini belirterek, 6 aylık takip sonucunda hastaların ayak taban basınçlarında azalma olduğunu ve kullanıcı memnuniyetinin oldukça yüksek çıktığını ifade etti.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da diyabetin ayak komplikasyonunun, dünyada her 30 saniyede bir ayak kaybına neden olduğunu kaydederek, "Uygun çorap seçimi, diyabet hastasının ayağının korunması için ilk aşamadır. Çalışma sonucunda hastalarımızın hayatını kolaylaştıracak olan diyabetik çorap geliştirildi. Emeği geçen bilim ekibimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.