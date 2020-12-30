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Diyabet hastaları için özel çorap geliştirildi

30 Aralık 2020 Çarşamba - 17:59 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 18:01

Ege Üniversitesinde mühendislik ve tıp fakültelerinden akademisyenler, diyabetik ayak komplikasyonundan korunmaya yardımcı çorap geliştirildi.


Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tekstil Mühendisliği Bölümü  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Marmaralı danışmanlığında, Emel Akın Meslek  Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Dr. Berna Cüreklibatır Encan tarafından 3 yıl  önce başlatılan "Diyabetik Ayak Komplikasyonundan Korunmaya Yardımcı Çorap"  isimli doktora tezi tamamlandı.
 
Araştırma kapsamında, diyabet hastalığının en sık görülen  komplikasyonlarından biri olan diyabetik ayak oluşumunun engellenmesi için  çeşitli özelliklere sahip iplikler, çorap lastikleri ve örgü teknikleri test  edildi.
 
EÜ Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Şevki Çetinkalp ve Doç. Dr. Ilgın Yıldırım Şimşir'in de dahil olduğu araştırma  sonucunda, diyabetik ayak oluşumuna karşı koruyucu çorap üretildi.
 
Prof. Dr. Marmaralı, yaptığı açıklamada geliştirdikleri çorabı,  gönüllü diyabet hastalarıyla test ettiklerini belirterek, 6 aylık takip sonucunda  hastaların ayak taban basınçlarında azalma olduğunu ve kullanıcı memnuniyetinin  oldukça yüksek çıktığını ifade etti.
 
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da diyabetin ayak komplikasyonunun,  dünyada her 30 saniyede bir ayak kaybına neden olduğunu kaydederek, "Uygun çorap  seçimi, diyabet hastasının ayağının korunması için ilk aşamadır. Çalışma  sonucunda hastalarımızın hayatını kolaylaştıracak olan diyabetik çorap  geliştirildi. Emeği geçen bilim ekibimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Ege Üniversitesi diyabet çorap
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