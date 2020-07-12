Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvurularda son günler!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere 307 sözleşmeli personel alınacak. Peki, Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı detayları...

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak. Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı detayları...

EGE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 220 hemşire, 40 sağlık teknikeri, 7 sağlık personeli, 15 röntgen teknisyeni, 5 diyetisyen, 5 fiyoterapist, 10 biyolog ve 5 eczacı alınacak. Başvurular 15 Temmuz 'da sona erecek.

Adaylar Ege Üniversitesi "https://www.ege.edu.tr" web sayfasından online başvuru yapabilecek. Şahsen ve ya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar "https://www.ege.edu.tr" adresinde yer alan duyurular kısmında bulunan online başvuru sayfasına giriş yaparak “ İş Başvuru Formunu” yer alan bilgiler ile talep edilen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için çalışma belgesi ve sertifikaları ilgili alanlara yükleyip kaydederek başvurularını tamamlayabilecek.

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacak.

A) Genel Şartlar:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4) Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3) puanı, Ön Lisans Mezunları içinse KPSS(P93 ) esas alınacaktır.

5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6) Eczacı kadrosu için KPSS puanı aranmayacaktır.

B) İstenilen Belgeler :

1- Başvuru Formu ( Resmi Sitemizden doldurulacaktır )

2- Diploma Fotokopisi ve Mezun Belgesi ( E-Devletten alınacaktır. )

3- Fotoğraf ( Vesikalık )

4- KPSS Sonuç Belgesi ( 2018 yılına ait )

5- Kimlik Fotokopisi

6- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge ( E-Devletten alınabilir )

7- Hizmet Belgesi / Sertifika (Sadece Aranan nitelikler kısmında belirtilen kadrolar için)

8- Özgeçmiş ( Sadece Eczacılar için talep edilecektir. )

SON BAŞVURU 15 TEMMUZ

Başvuru sonuçları asil liste ve 3 katı yedek olmak üzere son başvuru tarihinden (15 Temmuz) itibaren 5 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecek. Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri vb. bilgilerin tamamı, http://www.ege.edu.tr web adresinden duyurulacak. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak.