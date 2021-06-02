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Ege Üniversitesi hukuk fakültesine 39 yıl sonra yeniden kavuştu

AA |  02 Haziran 2021 Çarşamba - 13:04 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 13:04

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla üniversite bünyesinde hukuk fakültesi kurulduğunu bildirdi.


Yazılı açıklamasında Ege Üniversitesinde 1978'de kurulan hukuk  fakültesinin 1982'de kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesine alındığını  anımsatan Budak, üniversite olarak 39 yıl sonra hukuk fakültesine yeniden  kavuştuklarını ifade etti.
 
 Türkiye'de hukuk sektörü iş yükünün sürekli arttığını belirten Budak,  şunları kaydetti:
 
 "Bölgemizde hukuk eğitimi almak isteyen kişiler için yeni olanaklar  yaratmak istiyoruz. Köklü bir geçmişe ve ciddi imkanlara sahip üniversitemizin  diğer alanlarda olduğu gibi hukukçu yetiştirilmesinde de bu görevi en iyi şekilde  yerine getireceğinden eminiz. Hukuk alanına özgü uygulama ve araştırma merkezleri  kurma olanağına da sahip olacağız. Üniversitemizde disiplinler arası çalışmalara  ve iş birliğine, hukuk bilim alanını eklemeyi amaçlıyoruz."

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Ege Üniversitesi hukuk huku fakültesi
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