Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı gözaltına alındı
28 Mayıs 2020 Perşembe - 8:52 | Son Güncelleme : 28 05 2020 - 8:58
FETÖ’nün sözde TSK Yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı arasında koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında halen Ege Ordusu Komutanı emir subaylığı görevini yürüten muvazzaf binbaşı F.Ö. hakkında verilen talimat gereği İzmir Tem Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığı ile MİT Başkanlığı arasında koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, halen Ege Ordu
su Komutanı Emir Subaylığı görevini yürüten muvazzaf Binbaşı F.Ö.i hakkında verilen talimat ile bugün İzmir Tem Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı.