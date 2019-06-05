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Ege Denizi'nde korkutan deprem!

05 Haziran 2019 Çarşamba - 8:44 | Son Güncelleme : 05 06 2019 - 8:44

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 08.16'da merkez üssü Ege Denizi, Girit Adası yakınları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


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