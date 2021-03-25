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Ege Denizi'nde deprem meydana geldi! Büyüklüğü...

25 Mart 2021 Perşembe - 9:56 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 9:56

Ege Denizi'nde Gökçeada'ya 100 kilometre uzaklıkta 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.


AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; Çanakkale, Gökçeada'ya 100 kilometre uzaklıkta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 
Saat 09.05'te meydana gelen depremin derinliği 25 kilometre olarak ölçüldü.
 

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