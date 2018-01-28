28 Ocak 2018 Pazar
İSTANBUL
8°C / 2°C
GALERİ
VİDEO
BIST
120.702
1.77
EURO
4,6620
0.05
USD
3,7530
0.01
ALTIN
163,020
0.18
CANLI BORSA
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNDEM
ŞAMPİY10
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
MAGAZİN
KİTAP
TÜMÜ
ANA SAYFA
BUGÜNKÜ VATAN
YAZARLAR
VİDEO
FOTO GALERİ
VATAN ARTI
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
EĞİTİM
KONUT-EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
SAĞLIK
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
SİNEMA
VATAN KİTAP
VATAN PAZAR
VATAN V2
HAVA DURUMU
YARIŞSANA
OYUN PARKI
PROGRAM İNDİR
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
BASIN - İLAN
WEB BİLDİRİMLERİ
Gazetevatan.com
»
Gündem
»
Haber
Ege Denizi'nde deprem
AA
| 28 Ocak 2018 Pazar - 19:37
| Son Güncelleme : 28 01 2018 - 19:37
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yorum Yaz
0
SONRA OKU
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre,
İzmir
'in Çeşme ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,3 olarak kaydedildi.
Depremin, saat 17.48'de, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
ETİKETLER
SON HABERLER
PKK/PYD sığınaklarında çok sayıda "cesaret ilacı" bulundu
Tunceli'de 3 sığınak imha edildi
İsveç'ten Türk askerine destek!
PKK'lılar Ukrayna'da düşürülen uçaktan Afrin yalanı üretti
Josef'ten Hasan Ali'ye övgü!
Anadolu Efes, Karşıyaka'yı devirdi!
Antalyaspor otobüsüne taşlı saldırı
Moda dünyasında tabuları yıkan 11 manken
En çok gişe yapan Türk filmleri
Çizgi film karakterlerinin tıpatıp aynısı olan bu insanlara çok güleceksiniz
YAZARLAR
Eda Solmaz
Müge İplikçi
Güngör Mengi
Tüm Yazarlar
Eda Solmaz
Acınası haldeyken şarkılar yazabilirsin
Müge İplikçi
Enver Ercan bu iş burada bitmez!
Güngör Mengi
PKK, FETÖ ve diğer konular!
Bahri Havadır
Kimse takımdan büyük değildir
Mehmet Ayan
Maaşlar yattı mı?
ANA SAYFA
SON DAKİKA
BUGÜNKÜ VATAN
YAZARLAR
VİDEO
FOTO GALERİ
VATAN ARTI
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
SAĞLIK
EĞİTİM
KÜLTÜR & SANAT
KONUT & EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
TV REHBERİ
SİNEMA
ASTROLOJİ
VATAN KİTAP
VATAN PAZAR
VATAN V2
HAVA DURUMU
YARIŞSANA
OYUN PARKI
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
HABER
RSS
WEB BİLDİRİMLERİ
©Copyright 2016
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve
haber
kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.