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Ege Denizi'nde deprem

AA |  28 Ocak 2018 Pazar - 19:37 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 19:37

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan  açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,3  olarak kaydedildi.
 
Depremin, saat 17.48'de, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği  belirlendi.

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