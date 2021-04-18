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Ege Denizi'nde bir deprem daha! 4,2 büyüklüğünde...

AA |  18 Nisan 2021 Pazar - 19:51 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 19:51

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 19.26'da Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı  kaydedildi.
 
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
 

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Muğla Datça deprem
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