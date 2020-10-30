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Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu, enkaz altında kalanlar var
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından pek çok ilçeden yıkılan bina haberleri geliyor. İzmir'in Bayraklı, Bornova ve Buca ilçelerinde deprem nedeniyle çöken binalarda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum enkaz altında kalanlar var dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise 20'ye yakın binanın yıkıldığı yönünde bilgi aldığını söyledi.
Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu, enkaz altında kalanlar var. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.