Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Muğla ’nın Datça ilçesinin 55.89 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 15.38'de meydana geldi. Yerin 7.61 kilometre derinliğinde olan deprem Datça'nın kırsal Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sındı ve Mesudiye mahalleleri ile İzmir ve Bodrum 'da da hafif hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.