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Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem

AA |  07 Ağustos 2021 Cumartesi - 7:14 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 7:14

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan  bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 04.39'da ve 16,37 kilometre derinlikte  gerçekleşti.
 
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,68 kilometre olarak  ölçüldü.
 

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