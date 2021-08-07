Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 04.39'da ve 16,37 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,68 kilometre olarak ölçüldü.