Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi Muğla açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saati 20.08 olarak açıklanırken derinliği 7.32 olarak kaydedildi.
OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.08'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Valiliğimizden ve AFAD’dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla." ifadelerini kullandı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan AFAD şu ifadelere yer verdi:
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.08'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.