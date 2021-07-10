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Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

10 Temmuz 2021 Cumartesi - 17:53 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 17:53

Ege Denizi'nde saat 17.43'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremlere ilişkin veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden paylaşıldı.


Ege Denizi'nde saat 17.43'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir Karaburun açıklarında (40.90 km.) meydana gelen depremin derinliği 7.06 km. olarak açıklandı.
 
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.
 

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