08 Nisan 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.417 -0.09 EURO 9,7310 0.42
USD 8,1410 -0.07 ALTIN 459,230 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

08 Nisan 2021 Perşembe - 18:36 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 18:36

Muğla'nın Datça ilçesinde büyüklüğü 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.


AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi.
 
18:23'te meydana gelen depremin derinliği 7.73 km olarak aktarıldı.

ETİKETLER

Muğla Datça deprem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.