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Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

06 Şubat 2021 Cumartesi - 19:22 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 19:22

Ege Denizi İzmir açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Depremin derinliği 8.4 km olarak açıklanırken saati 19.09 olarak belirtildi.

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Ege Denizi İzmir deprem
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