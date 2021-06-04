Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Datça Yarımadası açıklarında saat 23.23'de 4.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 11.09 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve İzmir illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı