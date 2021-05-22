22 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.452 0.14 EURO 10,2830 0.21
USD 8,4280 0.56 ALTIN 508,680 0.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

22 Mayıs 2021 Cumartesi - 1:43 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 1:43

AFAD Ege Denizi Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.


Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem saat 01.23 sıralarında oldu.
 
4,1 büyüklüğündeki depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu. Yerin 8,13 kilometre derinliğinde oluşan deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında kaydedildi.

ETİKETLER

AFAD Ege Denizi Muğla
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.