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Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

08 Nisan 2021 Perşembe - 1:10 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 1:10

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.


AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi'nde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi.
 
00:54'te meydana gelen depremin derinliği ise 7.12 km olarak aktarıldı.

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Muğla Datça deprem
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