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Ege Denizi Muğla açıklarında deprem! Büyüklüğü...

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 2:14 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 2:15

Ege Denizi Muğla açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi Muğla açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu.
 
Depremin saati 01.53 olarak açıklanırken derinliği 23.01 kilometre olarak kaydedildi.
 
 
 
 

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