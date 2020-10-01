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Ege'de şiddetli deprem!

01 Ekim 2020 Perşembe - 14:19 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 14:23

Bodrum'un karşısında yer alan Yunanistan'ın Kos Adası açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.


AFAD'ın açıkladığı son dakika bilgilerine göre, Muğla Bodrum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 

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