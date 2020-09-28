Ege'de şiddetli deprem!

Son gelen bilgilere göre saat saat 07.12 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi. Gökçeada'ya 109.46 km uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği 37.57 km olarak belirlendi.

