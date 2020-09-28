Ege'de şiddetli deprem!

AFAD Deprem dairesi, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Gökçeada'ya 109.46 km uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği 37.57 km olarak belirlendi.
SON DEPREMLER
Detay 28.09.2020 07:15:57 AFAD 38.2898 38.7900 6.98 ML 2.3 Türkiye Malatya Pütürge - - 481116
Detay 28.09.2020 07:12:41 AFAD 39.9723 24.3981 37.57 Mw 4.6 - - - - Ege Denizi, 17.20 km.Ayion Oros (Yunanistan), 109.46 km. Gökçeada (Çanakkale) 481115
Detay 28.09.2020 05:49:35 AFAD 39.8923 24.6061 37.24 ML 2.9 - - - - Ege Denizi, 94.06 km. Gökçeada (Çanakkale) 481113
Detay 28.09.2020 05:47:20 AFAD 35.7081 29.8990 30.17 ML 3.5 - - - - Akdeniz, 48.15 km. Kas (Antalya) 481107
Detay 28.09.2020 05:29:03 AFAD 40.0525 24.5743 35.70 ML 3.3 - - - - Ege Denizi, 93.39 km. Gökçeada (Çanakkale) 481108