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Ege'de şiddetli deprem!

28 Eylül 2020 Pazartesi - 7:26 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 7:33

Son gelen bilgilere göre saat saat 07.12 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi. Gökçeada'ya 109.46 km uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği 37.57 km olarak belirlendi.


AFAD Deprem dairesi, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Gökçeada'ya 109.46 km uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği 37.57 km olarak belirlendi.
 
 
SON DEPREMLER
 
Detay 28.09.2020 07:15:57 AFAD 38.2898 38.7900 6.98 ML 2.3 Türkiye Malatya Pütürge - - 481116
Detay 28.09.2020 07:12:41 AFAD 39.9723 24.3981 37.57 Mw 4.6 - - - - Ege Denizi, 17.20 km.Ayion Oros (Yunanistan), 109.46 km. Gökçeada (Çanakkale) 481115
Detay 28.09.2020 05:49:35 AFAD 39.8923 24.6061 37.24 ML 2.9 - - - - Ege Denizi, 94.06 km. Gökçeada (Çanakkale) 481113
Detay 28.09.2020 05:47:20 AFAD 35.7081 29.8990 30.17 ML 3.5 - - - - Akdeniz, 48.15 km. Kas (Antalya) 481107
Detay 28.09.2020 05:29:03 AFAD 40.0525 24.5743 35.70 ML 3.3 - - - - Ege Denizi, 93.39 km. Gökçeada (Çanakkale) 481108
 

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