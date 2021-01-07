Ege'de sıcak saatler! Kardak kayalıklarında Türk ve Yunan botları karşı karşıya...

Ege Denizi’nde Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk kara sularını ihlal etti. Türk Sahil Güvenlik botları Yunan botlarını bölgeden çıkardı. Önleme manevraları sırasında botlar arasında sürtme de yaşandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 6 Ocak’ta saat 10.03 sıralarında Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru Türk karasularını ihlal etti. 4 Türk Sahil Güvenlik botu önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru bölgeden çıkardı.

SÜRTME MEYDANA GELDİ

Açıklamada, “Türk Sahil Güvenlik Botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik Botu ile Yunan Sahil Güvenlik Botu arasında sürtme yaşanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır” denildi.