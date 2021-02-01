Ege'de peş peşe depremler! İstanbul'dan hissedildi

1 DAKİKA SONRA YENİ DEPREM

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre ise, 5.1'lik depremden hemen sonra saat 08.47'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8'lik bir deprem meydana geldi. Saat 09.00'da 4.7'lik başka bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.34'de 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

AFAD’DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, İzmir’de yaşanan deprem fırtınasının ardından yaptığı ilk açıklamada ‘Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır’ ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN: TÜM BİRİMLERİMİZ SEFERBER EDİLMİŞTİR

İzmir’de peş peşe meydana gelen depremin arından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Kalın açıklamasında “İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır. İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

UZMANLARDAN İLK YORUM

Jeolog Okan Tüysüz: Bunun bir deprem fırtınası olup olmadığı ancak uzun süreli gözlemle söylenebilir. Deprem fırtınalarının özelliği; çok sayıda küçük depremleri bekleriz. Ege'de çok sık gördüğümüz bir olay bu. Bu bir deprem fırtınası mıdır, bunu izlemeden söylemek oldukça zor.

Ama görünen o ki aynı bölgede 6,3'lük bir deprem olmuştu 2017 Haziran'ında. Bu etkinliğin devamı olarak düşünülebilir. Bazen yıllar sonra da art çı depremler ortaya çıkabilir.

TUNÇ SOYER: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de depremlerin ardından yaptığı ilk açıklamada “Ege Denizi Midilli Adası açıklarında meydana gelen 4.8 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler Karaburun, Urla , Foça, Dikili ilçelerimiz ve İzmir kent merkezinde de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

İZMİR VALİSİ: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YA DA HASAR BİLGİSİ ULAŞMADI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla meydana gelen 5,1 ve 4,8 büyüklüğündeki depremlerde kendilerine şu ana kadar herhangi can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadığını söyledi.

Köşger, sabah saatlerindeki depremlerin ardından kent genelinde tarama yapıldığını belirtti.

Vali, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumunun bildirilmediğini kaydetti.

Alandaki taramaların sürdüğünü aktaran Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da depremler sonrası mahallelerde geniş çaplı tarama yaptıklarını, bir yıkım veya can kaybı ile karşılaşmadıklarını belirti.

Erdoğan, ekiplerin alandaki çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1, bir dakika sonra 4,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedilmişti.