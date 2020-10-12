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Ege'de peş peşe depremler

12 Ekim 2020 Pazartesi - 7:21 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 7:37

Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevresinde de hissedildi.


Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevresinde de hissedildi.
 
Ege Denizi Datça açıklarında 4,8 ve 4.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana  geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 03.30'da Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde, 03.44'te  ise 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.
 
İlk sarsıntı Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta ve 5.78 kilometre derinlikte ikincisi ise 131.77 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte meydana geldi.
 

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