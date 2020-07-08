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Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

08 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:35 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 13:36

Muğla açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; saat 12.34'te Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 
Deprem, Muğla'nın Datça ilçesinin 153 kilometre açığında gerçekleşirken, derinliği 10.71 kilometre olarak ölçüldü.
 

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