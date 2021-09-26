Ege'de korkutan deprem!

Son dönemde beşik gibi sallanan Muğla'nın Datça ilçesinde bu sabah yine deprem oldu. AFAD'ın açıklamasına göre Muğla Datça'nın 21.00 km açığında Ege Denizi'nde, saat 07.40'ta 4.0 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DepremBüyüklük : 4.0 (Mw)— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 26, 2021
Yer : Ege Denizi, 21.00 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 26.09.2021, 07:40:09 TSİ
Enlem : 36.5241 N
Boylam : 27.2391 E
Derinlik : 11.87 km
Detay : https://t.co/EwNmT9WZBe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi