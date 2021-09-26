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Ege'de korkutan deprem!

26 Eylül 2021 Pazar - 8:19 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 8:37

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Ege'de Datça açıklarında 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.


Son dönemde beşik gibi sallanan Muğla'nın Datça ilçesinde bu sabah yine deprem oldu. AFAD'ın açıklamasına göre Muğla Datça'nın 21.00 km açığında Ege Denizi'nde, saat 07.40'ta 4.0 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
 

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